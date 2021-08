Covid-19: Águeda e Vagos aumentam casos ativos e restantes concelhos abrandam

Nos últimos quatro dias, o concelho de Águeda registou um aumento de 19 casos ativos de Covid-19, juntando-se a Vagos (que passou de 25 para 35 casos) nos concelhos com maior aumento de infeção ativa desde a passada sexta-feira, segundo dados do ACeS do Baixo Vouga.

Águeda tem agora 153 casos ativos contra os 134 de sexta-feira, tendo registado 62 novos casos nos últimos quatro dias.

Nos restantes concelhos, Anadia tinha 38 casos ativos a 30 de julho e tem agora mais um (39). Oliveira do Bairro caiu de 62 na sexta-feira para os 49 casos ativos nesta terça-feira (menos 13).

No ACeS do Baixo Mondego, os concelhos de Cantanhede e Mealhada tiveram um ligeiro abrandamento. Cantanhede tem agora 37 casos ativos e a Mealhada está nos 26 casos.