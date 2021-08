Covid-19: Casos ativos voltam a subir na maioria dos concelhos da Bairrada

A Bairrada tem agora 208 casos ativos, mais 17 em relação a sexta-feira passada. Só Águeda e Oliveira do Bairro baixaram.

A maioria dos concelhos da Bairrada, que nos últimos dias seguiam uma tendência de descida no número de casos ativos por Covid-19, voltaram a registar uma subida nos últimos três dias, exceção para Águeda e Oliveira do Bairro, que contrariam a subida do número de casos.

As contas foram atualizadas pelos ACeS do Baixo Vouga e Baixo Mondego e apontam que Águeda passou dos 64 para os 58, ou seja com menos 4 casos.

Em Oliveira do Bairro, o concelho passou de 13 para 9 (menos 4).

Já em Anadia, desde terça-feira os números subiram de 41 para 45 (mais 4) e em Vagos passou de 14 para 24 (mais 10).

Na área do ACeS do Baixo Mondego, o número de casos ativos subiu em Cantanhede, que passou de 37 para 47 (mais 10). A Mealhada também subiu, passando de 22 na terça-feira para os 25 de ontem (mais 3).