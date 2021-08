Covid-19: Na Bairrada só Anadia aumenta número de casos ativos

Quase todos os concelhos da Bairrada baixaram, nos últimos quatro dias, o número de casos ativos por Covid-19. Só Anadia teve um ligeiro aumento de casos, de acordo com as contas atualizadas pelos ACeS do Baixo Vouga e Baixo Mondego.

Anadia foi mesmo a exceção, passando dos 42 casos de sexta-feira passada para os 47 desta terça-feira (mais 5). Entretanto, Águeda continua a ser o concelho com mais casos ativos, mas caiu dos 129 para os 94 casos (menos 35).

Em relação a Vagos, os números cairam de 42 para 32 nos últimos quatro dias. Também em queda estão os casos ativos de Oliveira do Bairro, que passaram de 38 para 27 (menos 11).

Na área do ACeS do Baixo Mondego, os concelhos de Cantanhede e Mealhada também cairam nos casos ativos. Cantanhede passou de 47 para 33 (menos 14) e a Mealhada está nos 21 casos ativos (menos 12).