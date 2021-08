Ferreiros: São Domingos recordado na passagem dos 800 anos do seu falecimento

No dia 8 de agosto, a aldeia de Ferreiros, na freguesia da Moita-Anadia, recordou, com uma missa, o falecimento de São Domingos de Gusmão. O santo que faleceu há oito séculos, que empresta o nome às Caves Solar de São Domingos, tem nesta povoação uma capela construída em sua honra.

Na ocasião, o pároco da freguesia, padre Vítor Espadilha, profundo sabedor da vida e obra deste santo, que nasceu a 24 de junho de 1170, em Caleruega, Espanha, deu a conhecer alguns aspetos da sua vida. São Domingos de Gusmão peregrinou por toda a Europa durante mais de 30 anos, vindo a falecer em Bolonha, a 6 de agosto de 1221, com 51 anos.

As Caves São Domingos associaram-se a esta efeméride e, no final da missa, os presentes no adro da capela tiveram a oportunidade assinalar o momento com espumante “da casa” e um salgadinho, gentilmente oferecido pelo Restaurante Rei dos Leitões. Fotos: Ricardo Almeida

Recorde-se ainda que o nome desta emblemática empresa da Bairrada deve-se à grande devoção que o seu fundador (Elpídio Martins Semedo) tinha por este santo. De resto, as Caves do Solar de São Domingos foram construídas, de raiz, mesmo em frente à capela mandada erguer por uma outra devota da missão dominicana: Catarina de Ataíde de Carvalhais. Esta senhora, que foi dama da corte da rainha D. Catarina, esposa do rei D. João III, era proprietária de muitas terras na região de Anadia, mas também em Ílhavo e Verdemilho, tendo doado à população de Ferreiros os terrenos para erigir a capela em honra de São Domingos.

“Foi com emoção e alegria que foi recordado o fundador dos dominicanos”, avançou a administração da empresa ao JB.