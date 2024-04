Seis mil euros em donativos entregues pelos Voluntários de Ferreiros

A celebração do 5.º aniversário da Associação de Voluntários de Ferreiros, no passado dia 4 de abril, foi um hino à união e à generosidade. O evento, que contou com a presença de mais de uma centena de pessoas (122), teve como ponto alto a entrega de mais de 6 mil euros (6.342 euros) a três crianças (Mateus, Camila e Beatriz) com necessidades especiais, montante este angariado na caminha solidária, realizada no passado dia 3 de março.

