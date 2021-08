Homem de 31 anos detido em Vagos por cultivo de canábis

Investigação decorria ha três meses e depois de cinco mandados de busca culminou com a detenção do suspeito.

A GNR , através do Núcleo de Investigação Criminal (NIC) de Aveiro, deteve esta quarta-feira, dia 18, um homem de 31 anos por cultivo de canábis, no concelho de Vagos.

De acordo com as autoridades, no âmbito de uma investigação por cultivo de canábis, que decorria há cerca de três meses, a GNR encetou diligências policiais que culminaram com o cumprimento de cinco mandados de busca, uma domiciliária e quatro em anexos, que permitiram a apreensão de diverso material.

A GNR apreendeu sete plantas de canábis, 156 doses de liamba, 130 euros em numerário e diverso material usado no acondicionamento e cultivo de canábis.

O detido foi constituído arguido e será presente, ainda hoje, a primeiro interrogatório no Tribunal Judicial de Vagos.

Esta ação contou com o reforço do Destacamento de Intervenção (DI) de Aveiro e do Posto Territorial de Vagos.