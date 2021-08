Hotelaria da Bairrada perde metade dos hóspedes e das dormidas

No ano passado, o número de hóspedes e de dormidas caiu mais de 50% na hotelaria da Região da Bairrada. Uma tendência que se manteve nos primeiros cinco meses de 2021, segundo os dados mais recentes publicados pelo Instituto Nacional de Estatística.

No ano passado dormiram no conjunto dos seis municípios menos 104.992 turistas (58,4%), a que corresponde uma descida de 171.471 dormidas (56,1%), em comparação com o período homólogo anterior.

Nos primeiros cinco meses deste ano, a diminuição de noites foi de 14.457 (36,8%) e a de turistas cifra-se em 8.910 (37%).

Segundo o INE, o proveito médio nacional por dormida foi de 41,7 euros, contra 46 euros no ano anterior. Estes dados significam que as unidades hoteleiras da região faturaram 5,6 milhões de euros em 2020, comparativamente aos 14 milhões do ano anterior.

