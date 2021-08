Município de Oliveira do Bairro aprova Voto de Louvor a Leandro Ramos

O Município de Oliveira do Bairro aprovou na última Reunião de Câmara, realizada no dia 29, a atribuição de um Voto de Louvor ao desportista Leandro Ramos, natural de Bustos.

O atleta de 20 anos, que representa atualmente o Sport Lisboa e Benfica, sagrou-se recentemente Vice-Campeão Europeu de Lançamento do Dardo, nos Campeonatos da Europa de Atletismo de sub-23, que decorreram entre os dias 8 e 11 de julho, em Tallinn, na Estónia.

A proposta aprovada pelo Executivo Municipal justifica a atribuição do louvor com o referido resultado, bem como pelo “acumular de feitos inéditos na disciplina de Lançamento do Dardo em Portugal e que enchem de orgulho o Concelho de Oliveira do Bairro”, e ainda pela “dedicação, empenho paixão e superação que o jovem bustuense vem demonstrando enquanto pessoa e atleta”.

Na discussão do ponto, o Executivo Municipal salientou também “o trabalho exemplar e grande contributo que o treinador de sempre de Leandro Ramos, Carlos Tribuna, com raízes no Concelho de Oliveira do Bairro, tem dado para os feitos do jovem lançador do disco”.

Recorde-se que Leandro Ramos é atualmente o recordista nacional do Lançamento do Dardo, com a marca de 80,81 metros, sendo o primeiro português a superar a barreira dos 80 metros.