Municípios de Águeda e Aveiro unidos na construção de nova ligação rodoviária

“Este sonho de gerações está cada vez mais próximo”, disse Jorge Almeida, presidente da Câmara de Águeda, no momento de apresentação do Agrupamento de Entidades Adjudicantes, que integra as Câmaras de Águeda e de Aveiro. Será este consórcio que irá fazer a construção do Eixo Rodoviário Aveiro-Águeda (ERAA).

“Estamos a tomar esta obra nas nossas mãos e todo o processo vai depender das Câmaras de Águeda e de Aveiro”, disse ainda Jorge Almeida, frisando que este “é um dia histórico” e “um passo determinante para concretizar este sonho”, com a formalização um acordo que permite avançar com uma obra “há muito ansiada pelas populações” e que “beneficia toda a região”.

Já Ribau Esteves, presidente da Câmara de Aveiro, frisou que é necessário cumprir estes prazos e avançar rapidamente para a execução deste projeto. “Nós não temos todo o tempo do mundo”, declarou, salientando que “não há tempo para indecisões nem para voltar para trás”. O processo agora iniciado tem “duas etapas capitais em termos legais: até final de 2023 temos de ter o concurso irreversivelmente em termos legais em desenvolvimento. Até final de 2026, o ERAA tem de estar executado física e financeiramente”, explicou.

O traçado previsto para o ERAA, em perfil de autoestrada (ou seja, com duas vias em cada sentido), tem início na chamada “rotunda do Millennium”, em Travassô, passando por Eirol, cruzando a A1 e a A17 (aproveitando nós de ligação já existentes), terminando na rotunda do Parque de Feiras e Exposições de Aveiro.

Estima-se que a distância entre Águeda e Aveiro percorrida através do ERAA passe a ser de cerca de 14 quilómetros, reduzindo-se em cerca de 40% a extensão do percurso por comparação com a via atualmente em uso, assim como o tempo de viagem que será reduzido em cerca de 65%, de modo a que passe a ser possível viajar entre as duas cidades em cerca de 10 minutos.

Refira-se ainda que esta obra tem já, para o projeto e execução, disponibilizada uma verba de 40 milhões de euros, assegurada pelo PRR.