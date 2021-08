Quinta do Ega, um paraíso às portas da civilização

Com vista privilegiada para o Rio Boco, este parque natural no centro da vila de Vagos é o local ideal para um dia em família.

A Quinta do Ega é o que podemos chamar um pequeno paraíso às portas da civilização. Com vista privilegiada para o Rio Boco, este parque natural no centro da vila de Vagos é o local ideal para um dia em família.

O espaço, muito limpo e bem cuidado, permite fazer de tudo um pouco, começando pelos circuitos pedonais e para bicicletas ou, para os mais pequenos, um mini parque infantil ou um relvado propício a jogos com bola.

Há também equipamentos fitness para queimar alguma energia e árvores frondosas, que convidam a uma sesta ou apenas a um momento de relax.









Se a ideia for passar o dia, nem precisa de se preocupar em levar merenda. Pode comer ou encomendar uma refeição ligeira (saladas, hambúrgueres, tostas) no café/restaurante Jardim do Ega. Aberto desde junho, este equipamento era o complemento que faltava à Quinta do Ega, dando o apoio necessário, no que respeita a comidas e bebidas, todos os dias (à exceção de segunda-feira), das 10h às 21h.

Ao longo deste imenso espaço verde a perder de vista, há mesas e bancos em pedra. Apenas notámos a ausência de caixotes do lixo, ficando o alerta para um futuro melhoramento.

Já que está no centro de Vagos, e principalmente se estiver com crianças, não perca a oportunidade de uma visita ao Museu do Brincar, onde o tempo pára para dar lugar a histórias de encantar.