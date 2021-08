S. Bartolomeu: União Filarmónica do Troviscal oferece concerto

Foto de arquivo

A Banda da União Filarmónica do Troviscal (UFT) vai oferecer, com o apoio da Comissão de Festas a S. Bartolomeu 2021, um concerto no largo da Freguesia, no próximo dia 22 de agosto, domingo, pelas 18h. Este ano, o tema geral será Música de Filmes.

O recinto terá um auditório preparado de acordo com as regras da DGS.

É obrigatório o uso de máscara, haverá circulação definida e lugares sentados dentro da lotação, também autorizada.

A Direção da UFT deixa um convite a toda a população.