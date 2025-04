MOB em Oliveira do Bairro: Concerto une Orquestra Barroca e grupos corais do concelho

Inspirado no emblemático trabalho do cantautor português, Fausto Bordalo Dias (na foto), falecido em 2024, este concerto propõe uma viagem musical rica em história, identidade e emoção.

No próximo dia 1 de maio, o Quartel das Artes será palco de um espetáculo que celebra a música portuguesa e o espírito comunitário. “Por Este Rio Acima”, um concerto encabeçado pela Orquestra Barroca (PROMOB), contará ainda com a participação especial dos grupos corais do concelho de Oliveira do Bairro, como o Coro do Orfeão Sol do Troviscal, o Grupo Coral do Orfeão de Bustos e o Grupo Coral de Oiã.

Inspirado no emblemático trabalho do cantautor português, Fausto Bordalo Dias (na foto), falecido em 2024, este concerto propõe uma viagem musical rica em história, identidade e emoção. Criado no seio da Orquestra Barroca, o espetáculo ganha agora uma nova dimensão com o envolvimento de outras vozes e talentos locais, numa verdadeira celebração coletiva da cultura e da música portuguesa.

“Por Este Rio Acima” será um momento de partilha, encontro e homenagem ao património musical nacional, onde o passado e o presente se cruzam em palco através da criatividade, da colaboração e a entrega à música e à arte.

A iniciativa integra a programação do MOB – Festa da Música e dos Músicos de Oliveira do Bairro.