Sangalhos: Incêndio na empresa Policarpo continua em curso (com fotos)

Continua em curso o incêndio que começou a deflagrar ao final da manhã de hoje na empresa Policarpo, situada na Zona Industrial do Paraimo (Sangalhos), concelho de Anadia.

O sinistro, com alerta às 12h09 está a consumir por completo as instalações da empresa, como deu conta aqui esta manhã o Jornal da Bairrada, em direto do local.

A empresa, fabricante de soluções de embalagens e acondicionamento, teria no interior material altamente combustível para incêndios, como papel e cartão, o que provocou uma rápida propagação das chamas e, por tal, dificultou a ação dos bombeiros.

Às 14h30 desta terça-feira ainda se mantinham no local 74 operacionais dos bombeiros, apoiados por 25 viaturas de 10 corporações (Voluntários de Águeda, Anadia, Albergaria-a-Velha, Estarreja, Novos e Velhos de Aveiro, Oliveira do Bairro, Vagos, Mealhada e Pampilhosa).