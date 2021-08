Sara Neves, do Anadia Squash Clube, que em julho se sagrou vice-campeã nacional de Squash Feminino, terminou a época em segundo lugar no ranking nacional feminino.

Do clube bairradino e ainda no top 10, destaque para Alexandra Santos, que se encontra em 7.º lugar. As restantes atletas femininas do clube anadiense encontram-se todas no top 30 nacional.

No ranking masculino, da equipa do Anadia Squash Clube, Simão Neves é o mais bem cotado, surgindo em 12.º lugar.