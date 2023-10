Saca Trilhos Anadia campeão nacional feminino

Depois de se sagrar campeão nacional de Sprint Relay e de Ori-Trail Rogaine, o Saca Trilhos voltou a fazer história. Foi no Machico (Ilha da Madeira) onde a equipa feminina conquistou o título nacional de Trail Sprint 2023.

No futebol e na Liga 3, o Anadia, depois de quatro vitórias consecutivas, foi goleado (4-0) na casa do Lourosa, que construiu o resultado na segunda parte.

A nível distrital e no Campeonato SABSEG, o Oliveira do Bairro parece que lhe apanhou o gosto. Depois da primeira vitória frente ao Paços de Brandão, os Falcões, em Estarreja, trouxeram os três pontos (golo de Joni Manafá) e respiram melhor na classificação.

Depois de dois jogos sem ganhar, o Águeda regressou às vitórias (1-0 – golo de Mário) em Paços de Brandão, que voltou a dar-se mal com equipas bairradinas.

Juve Force e Fermentelos anularam-se e não saíram do nulo, tal como o Pampilhosa frente ao Bustelo. Os ferroviários voltaram a ceder pontos em casa.

Na 1.ª Divisão Distrital, os três primeiros perderam pontos. O Mealhada empatou a um golo no terreno da LAAC (continua sem ganhar), tal como o Valonguense na receção ao VN Monsarros (1-1).

Pior esteve o Santo André que foi surpreendido em casa pelo Mourisquense (1-2), que divide a liderança com Mealhada e Valonguense.

O Bustos voltou a marcar passo ao perder em casa com o Válega, por 1-0.

O Calvão estreou-se a vencer (2-1), contra o Valecambrense, em casa.

Na 2.ª Divisão Distrital, o Águas Boas, ao vencer (3-0) no terreno da FIDEC, isolou-se na liderança, aproveitando a perda de pontos de quatro adversários. O Anadia B perdeu esse desiderato, ao empatar (1-1) na casa do Beira-Mar B, assim como o Macinhatense, que também empatou no terreno do Aguinense pelo mesmo resultado O Sosense, em casa, também não aproveitou e dividiu os pontos com o Mamarrosa.

Em casa, o Carqueijo não deu hipótese ao Ribeira/Azenha (4-2), apesar da réplica dos visitantes.

O Antes também conquistou a primeira vitória (2-0) em casa frente ao Vaguense.

O Anadia Squash Clube participou na Copa Ibérica, onde Patrícia Ciorap (Sub-13) e Kiara Fernandes (Sub-17), venceram os respetivos quadros competitivos.

João Coelho (Sub-11) foi vice-campeão e Tiago Coelho (Sub-15) classificou-se na quinta posição.

No basquetebol, a equipa feminina do Sangalhos perdeu em casa com o Vasco da Gama, por 45-60, a contar para a Taça de Portugal.