Surto de Covid-19 na Misericórdia de Sangalhos está controlado, garante instituição

Os casos de Covid-19 identificados no Complexo Social de Apoio à Pessoa Idosa da Misericórdia da Freguesia de Sangalhos estão “devidamente controlados”, garantiu a Mesa Administrativa.

Em comunicado, a instituição frisa que “todos os utentes e colaboradores foram testados” e que foram tomadas medidas de segurança previstas no plano de contingência em vigor, nomeadamente a suspensão de visitas e outros contactos com o exterior, de forma a proteger os utentes, os colaboradores e os familiares.

O Serviço Nacional de Saúde e em particular o delegado de saúde pública do AcES do baixo Vouga “está a acompanhar esta Misericórdia, dando todo o apoio e orientação necessárias”, de forma a que a instituição possa prestar todos os cuidados aos utentes “com confiança e segurança”.

A Mesa Administrativa conclui o comunicado afirmando que “a situação atual na Misericórdia está tranquila mas vigiada”.