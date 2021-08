Taça da Europa de BMX corre-se em Sangalhos

Os treinos oficiais vão ter lugar na sexta-feira, dia 3 de setembro, e as corridas no sábado e domingo, dias 4 e 5.

A pista olímpica de BMX, do Centro de Alto Rendimento de Anadia, vai receber entre os dias 4 e 5 a Taça da Europa de BMX.

Depois de os atletas terem competido em Verona, Itália e Sarriens, França, vão dirigir-se ao Centro de Alto Rendimento de Anadia, em Sangalhos, para a 5.ª e 6.ª rondas da Taça da Europa de BMX.

As provas vão decorrer na pista olímpica de BMX, que integra o centro e que foi construída em 2019. Conhecida por ser exigente tanto a nível físico como técnico, com rampas de 8 e 5 metros, a pista é composta por 4 retas, três delas em duplicado, e três curvas e asfalto, num total de 420 metros.

“É com muito orgulho que a Federação Portuguesa de Ciclismo recebeu a confiança depositada pela União Europeia de Ciclismo para organizarmos uma das rondas da Taça Europeia de BMX. (…) Este será, certamente, um espetáculo de muitas emoções, dada a velocidade das provas de BMX e as arriscadas manobras dos corredores desta vertente olímpica e urbana, que se encontra em crescimento em todo mundo no seguimento da sua implantação urbana”, afirmou o Presidente da Federação Portuguesa de Ciclismo, Delmino Pereira.

Sendo esta uma prova internacional, promete trazer centenas de atletas de alto nível, oriundos de vários países da europa para competir no município de Anadia. Dado que as inscrições para a prova só encerram na última semana de agosto, ainda não é conhecido o número exato de corredores que vão participar na prova. O evento terá visibilidade a nível mundial, dado que será feito um live streaming do mesmo no site oficial da UEC (União Europeia de Ciclismo).

“Enquanto «Município do Desporto» e «Terra de Paixões», Anadia recebe-vos de braços abertos e deseja-vos muito sucesso nesta competição europeia, que dignifica e valoriza o concelho e que honra esta disciplina olímpica do ciclismo com cada vez mais atletas e adeptos, a nível nacional e internacional”, ressalvou a presidente da Câmara de Anadia, Teresa Cardoso.

Os treinos oficiais vão ter lugar na sexta-feira, dia 3 de setembro, e as corridas no sábado e domingo, dias 4 e 5. A presença de público deverá ser permitida neste evento, com todas as medidas de segurança sanitária necessárias, dada a situação atual de pandemia.