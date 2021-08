Travassô e Óis da Ribeira: Junta de Freguesia contemplada com projecto Juntar+

A União de Freguesias de Travassô e Óis da Ribeira (UFTOR), no concelho de Águeda, vai ser beneficiada pelo programa Juntar+, uma iniciativa do Governo, que através do Fundo Ambiental do Ministério do Ambiente apoia projectos de economia circular nas Juntas de Freguesia.

A UFTOR propôs “uma ideia inovadora” de reutilização de material de geriatria (camas articuladas, cadeiras de rodas, muletas, etc.) e de puericultura ( berços, cadeiras de bebes, etc.).

“Este projecto tem por base a recolha junto de quem já não precisa, faz as devidas reparações e limpezas e encaminha para as pessoas e famílias que precisarem. Também tem por objectivo a aquisição de um stock destes produtos para empréstimo a pessoas e instituições que precisem”, explica a autarquia.

Numa candidatura entre 48 projectos a nível nacional, o projecto da UFTOR foi contemplado com o 9.º lugar a nível nacional dentro dos 19 projectos aceites.

Para o efeito, a Junta de Freguesia de Travassô e Óis da Ribeira irá obter um apoio de 26.503.00€ num total de investimento de 31.180,00€ que irá investir na criação, dinamização e alavancagem desta iniciativa pioneira.