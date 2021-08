Vagos comemora Dia Internacional da Juventude com atividades náuticas

As atividades são gratuitas e decorrem na Marina da Vagueira.

Como forma de assinalar o Dia Internacional da Juventude, o Município de Vagos, em colaboração com a ASV – Associação de Surfistas de Vagos e o Agrupamento de Escolas de Vagos, vai promover na próxima quinta-feira, dia 12, uma manhã náutica aberta à comunidade, onde será possível experimentar atividades náuticas como a canoagem e o paddle, de forma gratuita. Será na Marina da Vagueira, entre as 9h e as 13h.

O Dia Internacional da Juventude celebra-se a 12 de agosto, por Resolução da Assembleia Geral da ONU em 1999, consequência de uma recomendação da Conferência Mundial dos Ministros Responsáveis pela Juventude, que decorreu em Lisboa entre 8 e 12 de agosto de 1998.

O Dia Internacional da Juventude pretende celebrar, anualmente, o papel essencial dos jovens para gerar mudanças e também aumentar a consciencialização para os desafios e problemas enfrentados pela juventude mundial. Como tal, a ONU promove um tema e convida a todos a realizarem atividades, eventos, projetos em torno da juventude.

Neste seguimento, o IPDJ propôs a diversas entidades públicas e privadas associarem-se às comemorações deste dia e a disponibilizarem descontos e/ou entradas gratuitas nas suas atividades/serviços pelo país.