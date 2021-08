Vagos: Empréstimo bancário para requalificação e ampliação do Palacete

Pode atingir o montante de 2,7 milhões de euros, complementando deste modo o financiamento comunitário [a fundo perdido], obtido pela autarquia – é este o valor da contração do empréstimo bancário, de médio/longo prazo, no âmbito do Instrumento Financeiro para a Reabilitação e Revitalização Urbana (IFRRU).

Foi aprovado, por unanimidade, pelo executivo camarário, na reunião de 15 de julho, e destina-se à obra de requalificação e ampliação do palacete Visconde de Valdemouro.

“Vamos pedir uma proposta aos três bancos em Portugal, que se podem enquadrar neste processo”, disse o presidente da câmara, sublinhando que a proposta apresentada “repartia a verba em 50% para o IFRRU 2020 (Instrumento Financeiro Reabilitação e Revitalização Urbanas) e o restante para o BEI (Banco Europeu do Investimento)”. Contudo, a referida proposta não terá sido a escolha do município, depois de reconhecer que “o BEI também financiava o IFRRU e, portanto, não podíamos ir buscar duas vezes ao BEI””, disse Silvério Regalado.

