“A Primeira Linha de Wellington”, hoje, no Cineteatro Anadia

Hoje, dia 27 de setembro e 211 anos depois, o Cineteatro Anadia, vai passar, pelas 21h, o documentário sobre a Batalha do Bussaco “A Primeira Linha de Wellington”, de Paulo César Fajardo, numa produção do CineClub Bairrada.

“A Primeira Linha de Wellington” retrata a última das três invasões francesas no território português, com especial destaque para a sangrenta Batalha do Buçaco, em 1810.

O documentário histórico é a primeira grande produção do CineClub Bairrada e conta com a realização de Paulo César Fajardo.

Este projeto foi apoiado pelo Centro 2020 – Portugal 2020 – Centro Europeu de Desenvolvimento Regional e teve filmagens, durante o ano de 2020, em Almeida, Mortágua, Penacova, Mealhada, Anadia e Lourinhã. Para tal, contou com o apoio de diversas instituições e pessoas, destacando-se Grupo de Reconstituição Histórica do Município de Almeida (GRHMA), Associação para a Memória da Batalha do Vimeiro, Grupo de Recriação Histórica de Condeixa e Associação Napoleónica Portuguesa.

Com cerca de meia centena de figurantes daqueles grupos, a produção teve um orçamento de 16 mil euros para avançar com o projeto no terreno, contando com apoios financeiros na ordem dos 50 por cento dos custos totais.

As entradas são gratuitas.