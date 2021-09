Águeda aproveita Jornadas Europeias para abordar “Património Inclusivo e Diversificado”

“Património Inclusivo e Diversificado” é tema de fundo das Jornadas Europeias do Património que decorre em vários espaços da cidade de Águeda, nomeadamente no Centro de Artes de Águeda (CAA), Biblioteca Municipal Manuel Alegre (BMMA) e no espaço exterior do antigo Instituto da Vinha e do Vinho, entre amanhã, dia 21, e domingo, dia 26 de setembro.

A primeira ação, que integra o programa definido para estas jornadas, é a exposição “Por este Rio”, no exterior do antigo IVV, que exibe alguns registos da história da canoagem em Águeda, iniciada na década de 70. Ao longo desta exposição, é possível reconhecer atletas como Belmiro Penetra, António Brinco, Rui Fernandes, António Monteiro, Sérgio Varela, Tiago Tavares e Hugo Costa, entre outros.

Para sexta-feira, às 21h30, no CAA, está agendado o concerto de Tim, vocalista dos Xutos e Pontapés. Espetáculo comemorativo dos seus 60 anos, contará com os seus dois filhos, Vicente e Sebastião Santos, respetivamente nas teclas e bateria, bem como com Moz Carrapa, na guitarra, e Nuno Espírito Santo, no baixo.

No sábado, à mesmo hora, será a vez da Sinfonia Eroica / Orquestra Metropolitana de Lisboa subir ao palco do CAA, num concerto que contará com a direção do maestro aguedense Pedro Neves.

Na Sala Estúdio do CAA e no âmbito das Jornadas Europeias do Património, vai ficar patente, entre 25 de setembro e 24 de outubro, a exposição “Rapsódia de Linhas”, dos artistas Maria de Melo Sereno e Patrícia Reis Magalhães.

No CAA, destaque ainda para a exposição “Sobressalto”, da coleção Norlinda e José Lima, que está patente até 30 de janeiro de 2022, no Espaço Expositivo.

Propostas culturais na Biblioteca Municipal

A BMM, durante esta semana, desafia ainda a “Destacar e Valorizar o Local”, com uma proposta de rota pelo património cultural do concelho. No sábado, às 11h, no âmbito da ação “Porque hoje é sábado… Arco-íris de canções”, decorrerá a oficina de música para bebés e crianças, que será promovida por Cláudia Bastos e Edgar Manuel, da EducArte. Esta oficina, a que as famílias poderão assistir, pretende celebrar a infância através da música enquanto elemento imprescindível da sensibilidade da criança.

No domingo, na rubrica semanal na página de Facebook da BMMA, “52 livros, 52 domingos”, às 10h, será feita a promoção de autores locais e do património, com um grupo de livros que estão disponíveis para empréstimo na BMMA.