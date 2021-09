Ambiente: Águeda em quarto lugar no país em matéria de sustentabilidade

O Município de Águeda voltou a estar em destaque no país em matéria de sustentabilidade ambiental. As contas são da Associação Bandeira Azul da Europa (ABAE), através do programa ECOXXI, que avalia e reconhece o desempenho dos municípios na construção da sustentabilidade.

Águeda posicionou-se este ano no patamar mais alto da classificação, acima dos 80 por cento, tendo sido o quarto município entre os 58 que se candidataram ao programa. A lista nacional é liderada por Pombal, seguindo-se Torres Vedras e Braga. A seguir a Águeda estão no no ranking das 10 mais do país os municípios de Sintra, Lousã, Oeiras, Leiria, Santo Tirso e Maia.

Olhando para a região, Anadia, Cantanhede e Mealhada figuram no escalão entre 60 e 70 por cento.

Estes dados foram conhecidos na tarde de ontem (quarta-feira), no decorrer da cerimónia de entrega do Galardão ECOXXI 2021, em Santo Tirso . Este ano, candidataram-se a município ECOXXI 58 municípios , uma das maiores participações registadas ao longo das 15 edições do Programa.

Foram atribuídas 54 Bandeiras Verdes ECOXXI, destacando-se aquele lote de dez municípios (entre eles Águeda) cujo índice ECOXXI ultrapassa os 80%.

Nesta edição, o destaque foi também para a participação de cinco municípios novos face ao ano anterior: Porto Moniz, Montemor-o-Velho, Soure, Vila de Rei e Viseu.

Recorde-se que para se candidatar ao ECOXXI, o município fornece informação relativa às ações, atividades e políticas de sustentabilidade implementadas no ano anterior, que é avaliada por um grupo de peritos que integram a Comissão Nacional, onde estão representadas 34 instituições.

O resultado da candidatura resume-se num índice global percentual de políticas de sustentabilidade segundo o referencial ECOXXI. A Bandeira Verde ECOXXI, é atribuída a todos os municípios cujo índice global é igual ou superior a 50%.

Os indicadores de referência para aferição das práticas/políticas de sustentabilidade foram, nesta edição, 22. Entre esses, a promoção da Educação Ambiental por iniciativa do município; Educação Ambiental; Implementação do Programa Bandeira Azul; Participação, Cidadania e Governança; Informação disponível aos munícipes; Emprego; Cooperação com a Sociedade Civil em Matéria de Ambiente e de Promoção do Desenvolvimento Sustentável; Certificação em Sistemas de Gestão de Qualidade; Áreas Classificadas (âmbito Conservação da Natureza); Conservação da Natureza (Biodiversidade e Geodiversidade); Gestão e Conservação da Floresta; Ordenamento do Território e Ambiente Urbano; Qualidade do Ar e Informação ao Público; Qualidade da Água para Consumo Humano; Qualidade dos Serviços de Águas Prestados aos Utilizadores; Produção e Recolha Seletiva de Resíduos Urbanos; Valorização do Papel da Eficiência Energética na Gestão Municipal; Mobilidade Sustentável; Qualidade do Ambiente Sonoro; Agricultura e Desenvolvimento Rural Sustentável; Turismo Sustentável; Medidas de Sustentabilidade em Contexto de Pandemia.