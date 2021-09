Anadia: Moradores junto ao Parque Urbano denunciam vandalismo e falta de civismo

Os moradores do bloco C do Conjunto Residencial do Choupal, localizado na Avenida das Laranjeiras (em frente ao quartel dos bombeiros) estão a braços com uma questão que dizem ser “de saúde pública”, fruto da “falta de civismo” de algumas pessoas que por ali circulam.



Os quatro blocos de apartamentos confinam, nas traseiras, com o novo parque urbano de Anadia. Uma obra que reconhecem ter sido uma enorme mais valia para a valorização dos blocos habitacionais mas que, ao mesmo tempo, veio trazer algumas dores de cabeça.



Na última assembleia municipal do mandato, realizada na passada quita-feira, dia 2, Paulo Oliveira, um dos moradores do bloco C, veio alertar para um conjunto de problemas decorrentes das obras realizadas.



“Depois das máquinas retroescavadoras terem invadido o espaço privado danificando-o, situação que já foi retificada e está ultrapassada ”, como explicou aos deputados, a verdade é que os moradores estão a ser confrontados com situações bem mais graves.



“As pessoas, que fazem a utilização do parque urbano, não têm ideia de que as traseiras dos nossos prédios não fazem parte do parque urbano”, diz. A falta de uma separação física entre os limites do parque e as traseiras dos blocos de apartamentos tem dado azo a situações de vandalismo e de invasão de propriedade privada.



Paulo Oliveira exemplificou a situação com um pequeno pomar “que é tratado de forma muito esmerada por um dos nossos condóminos”, local de onde já desapareceu alguma fruta, mas também porque alguém, pela calada da noite, ali foi “defecar utilizando uma máscara como papel higiénico”, avançou o morador que, embora reconheça a “valorização material dos prédios, na questão do bem estar não estamos nada bem”, desabafou.



O morador pediu ao executivo municipal que crie uma separação física entre o que é o espaço público e o que é o espaço privado naquela zona, alertando para a questão da insegurança, mas também de saúde pública e de privacidade.

