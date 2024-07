Taça de Portugal BMX Race este fim de semana em Sangalhos

No sábado, a competição tem o seu início às 16h, com mangas qualificativas, eliminatórias e finais. Já no domingo, a competição irá decorrer a partir das 10h30. A entrada é gratuita.

A pista de BMX, do Centro de Alto Rendimento de Anadia, em Sangalhos, recebe no próximo fim de semana, 20 e 21 de julho, as 5.ª e 6.ª etapas da Taça de Portugal BMX Race, numa organização da Associação de Ciclismo da Beira Litoral e da Casa do Povo de Abrunheira, em colaboração com o Município de Anadia e a Federação Portuguesa de Ciclismo. A entrada é gratuita.

A competição vai decorrer nas categorias de Sub 7, Sub 9, Sub 11, Sub 13, Sub 15, Sub 17, Homens +17, Superclass, Cruiser 30/39 e Cruiser 40+ (Masculinos); e Sub 9, Sub 13, Sub 15, +15 e Master (Femininas).

A prova conta com 90 atletas inscritos em representação de 16 equipas: Academia de Ciclismo de Águeda, Casa do Povo de Abrunheira, Clube Bicross de Portimão, Lisboa Bmx Race – Gate Keepers, Núcleo Bicross de Setúbal, Linda a Pastora Sporting Clube, Pinhalbike Team – Associação Desportiva e Team BMX Quarteira (Portugal); BMX Badajoz, BMX Ciudad De Motril, BMX School, Club BMX El Alamo, Club Olimpico Bmx, School Zaragoza e Yellow Mad BMX/Clube BMX Madrid (Espanha); e DN Joué-lès-Tours (França).

No sábado, a competição tem o seu início às 16h, com mangas qualificativas, eliminatórias e finais. Já no domingo, a competição irá decorrer a partir das 10h30.