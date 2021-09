António Morgado pulveriza a concorrência e vence a Volta a Portugal de Juniores

António Morgado (Bairrada Cycling Team) fez o pleno, ao conquistar as quatro camisolas na 15.ª Volta a Portugal de Juniores. O segundo lugar da geral ficou para o vencedor da etapa de domingo, com chegada à Guarda, o seu colega de equipa, Gonçalo Tavares. A fechar o pódio ficou Lucas Lopes (Póvoa de Varzim/CDC Navais).

“Esta foi uma vitória muito especial, visto que era a etapa rainha. Era um objetivo que tinha, até porque estive muito perto de ganhar em outras duas ocasiões. A camisola amarela estava controlada e, por isso mesmo, tive a liberdade de poder tentar vencer a etapa. É muito gratificante, temos uma equipa forte e viemos aqui para isto. Com tudo o que conquistámos nestes dias só temos de estar contentes com o nosso trabalho”, afirmou Gonçalo Tavares.

O pódio da geral individual compôs-se com os mesmos três corredores, com António Morgado a sagrar-se vencedor da Volta a Portugal de Juniores, com 1m29s de vantagem sobre o seu colega de equipa, Gonçalo Tavares, e 2m21s sobre Lucas Lopes.

Além da classificação geral, António Morgado venceu todas as outras classificações, entre elas a da montanha, a dos pontos e a de melhor júnior de primeiro ano. A sua equipa, Bairrada Cycling Team, conquistou a geral por equipas.

“Vencer a Volta a Portugal de Juniores era um objetivo já desde o início da época e estou muito feliz. A ideia não era vencer todas as camisolas, mas é muito bom tê-lo conseguido. O objetivo principal era a amarela, as outras vieram por consequência de ataques e outras situações de corrida. Tentámos controlar a etapa até à primeira contagem de montanha para podermos somar mais pontos na montanha e, no final, foi atacar à vez para deixarmos um atleta e ganharmos a etapa. Quero continuar a dar o meu melhor nas corridas que fizer até ao final da época e estar a 100% em todas elas”, revelou António Morgado.

Pormenores da etapa rainha, que consagrou o jovem ciclista, na edição de 2 de setembro 2021