As emoções do Campeonato SABSEG começam este sábado

O OBSC é a primeira equipa da Bairrada a dar o pontapé de saída na Zona Sul do Campeonato SABSEG da Associação de Futebol de Aveiro, na casa do Alba.

O futebol distrital aveirense está de regresso ao mais alto nível este fim de semana com a primeira jornada do Campeonato SABSEG.

A edição do Campeonato será disputada por 24 clubes, divididos entre a Zona Norte e a Zona Sul. Os quatro primeiros classificados de cada zona qualificam-se para a fase de apuramento de campeão, enquanto os restantes discutem entre si a permanência.

Na Zona Sul estão presentes cinco equipas da Bairrada. O primeiro a entrar em ação é o Oliveira do Bairro, que visita amanhã, às 17h, o terreno do Alba. A estreia é sempre complicada para todas as equipas, mesmo tendo feito uma excelente pré-época. Prevê-se um jogo equilibrado.

Mas o prato forte da ronda inaugural é o que irá opor a LAAC e o Recreio de Águeda, domingo, às 17h, no Parque de Jogos da Canada, em Aguada de Cima. Há muitos anos que os dois clubes não jogam entre si em competições oficiais. Dérbi concelhio e sem favoritos.

O Fermentelos irá também jogar fora com um histórico do futebol português, o Beira-Mar, que tal como os Galos, desceu aos distritais.

Os aurinegros são candidatos à subida, mas terão de mostrar isso em campo, perante um adversário que não mexeu muito na base da época passada.

Por último o Pampilhosa, que conta com um plantel renovado e que visita o reduto do Válega, equipa que subiu de divisão por via administrativa. Os ferroviários, mais “batidos” nestas andanças, são favoritos.