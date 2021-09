Bairrada “alaranjou-se” e está mais independente

Estas eleições ficam marcadas por duas situações insólitas na Bairrada. No dia 10 de outubro, vão repetir-se as eleições em freguesias de Águeda e Cantanhede.

A Bairrada está mais independente e “laranja”, tendo inclusive perdido o único Município que vestia de rosa, a Mealhada, que será agora liderado pelo movimento Mais e Melhor, com António Jorge Franco na presidência.

Há quatro anos, eram dois os movimentos que cantavam vitória: o MIAP em Anadia, o JUNTOS em Águeda. Em Anadia, nestas Autárquicas, Teresa Cardoso voltou a conquistar a Câmara Municipal para o MIAP; já Águeda deixou cair o movimento (apesar de manter as pessoas) e Jorge Almeida fará um segundo mandato com a coligação PSD/Movimento Partido da Terra.

Oliveira do Bairro mantém-se como uma das seis câmaras CDS a nível nacional, com Duarte Novo a conseguir, desta vez, uma maioria absoluta à primeira.

Cantanhede e Vagos mantêm a hegemonia PSD e os seus líderes, Helena Teodósio e Silvério Regalado.

O concelho com mais votantes (ou seja, menos abstenção) foi Mealhada, com 53,3%. Pelo contrário, o concelho com maior abstenção foi Cantanhede (47,93%). De fora destes números fica (para já) Águeda, que só completará o resultado destas eleições no próximo dia 10 de outubro.

Eleições vão repetir-se em freguesias de Águeda e Cantanhede

Estas eleições ficam marcadas por duas situações insólitas na Bairrada. Uma delas aconteceu em Águeda onde, dadas as irregularidades detetadas nos boletins de voto para a Assembleia de Freguesia de Trofa, Segadães e Lamas do Vouga, o presidente da União de Freguesias e os presidentes das mesas de voto decidiram não proceder à realização do ato eleitoral. As eleições para os três órgãos autárquicos naquela União de Freguesias acontecerá a 10 de outubro.

Também neste dia se repetem as eleições em Vilamar e Corticeiro de Cima, após se ter verificado um empate (para a Assembleia de Freguesia) entre PS e PSD, ambos com 413 votos. Uma situação inédita e que seguiu para tribunal, tendo sido já marcada nova eleição.