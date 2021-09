Centro para atletas na Vagueira impulsiona desportos náuticos

Aquela que foi durante muito tempo uma escola primária, conhecida como a Escola Vagueira CTT, recebeu agora “uma nova e importante vida”. O Centro de Promoção e Desenvolvimento de Desportos Náuticos (Surf e Canoagem), inaugurado na sexta-feira, 27 de agosto, “será uma infraestrutura colocada ao serviço da população, das associações ligadas aos desportos náuticos do concelho – estando à cabeça a Associação de Surfistas de Vagos e o Vagos Sport Clube -, mas também do nosso Agrupamento de Escolas”, salientou o presidente da Câmara, Silvério Regalado, a quem coube descerrar a placa, com o presidente da Junta de Freguesia da Gafanha da Boa-Hora, Arlindo das Neves.

“Os desportos náuticos, enquadrados na estratégia do município, têm sido uma forma de promover turisticamente o concelho”, afirmou ainda o autarca. Este espaço fica também ligado à Estação Náutica, coordenada por Bruno Rocha, presidente da Associação de Surfistas de Vagos, e “envolve os parceiros públicos e alguns privados ligados ao setor, que podem assim usar as infraestruturas do Município para promover o seu trabalho e também o concelho de Vagos”.

Bruno Rocha explicou que esta infraestrutura “vai permitir o treino fora de água, sendo um complemento ao treino dentro de água, pois a preparação física do atleta é igualmente importante”. Sem fazer muitas ondas, Bruno Rocha abordou que dentro de dois anos “queremos ver resultados”, garantindo que “a náutica em Vagos muito em breve vai dar que falar”, face a “uma série de projetos previstos”.