Covid-19: Cantanhede e Anadia com aumento de casos ativos na última semana

Cantanhede e Anadia com mais de 20 casos ativos na última semana.

Na última semana, a região continuou a mostrar uma tendência para uma ligeira quebra no número de casos ativos de Covid-19, mas Cantanhede e Anadia estão em contraciclo, registando um aumento superior a 20 casos.

As contas atualizadas esta terça-feira pelos ACeS do Baixo Vouga e Baixo Mondego, dão conta que em Águeda os casos ativos passaram de 21 para 6 (menos 15). Em Anadia são agora 35 (mais 22).

Em Oliveira do Bairro, o concelho mantém 6 casos ativos, como registava há uma semana atrás . E em Vagos o número caiu de 8 para 4 casos ativos.

Na área do ACeS do Baixo Mondego, Cantanhede registou um grande aumento, com a passagem de 65 para 86 (mais 21). A Mealhada passou de 10 para 11 casos.