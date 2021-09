Covid-19: Casos ativos continuam em queda na Bairrada

Nos últimos três dias, confirmou-se na região a tendência para a quebra no número de casos ativos de Covid-19, com quase todos os concelhos a verem reduzidos os números da infecção. Destaque-se Cantanhede, que reduziu em três dias 61 casos, e Águeda que foi o único concelho que viu subir os números, com um aumento ligeiro de oito casos ativos.

As contas atualizadas esta sexta-feira pelos ACeS do Baixo Vouga e Baixo Mondego, dão conta que em Águeda os casos ativos passaram de 6 para 14 (mais 8). Em Anadia são agora 26 (menos 9).

Em Oliveira do Bairro, o concelho caiu para os 5casos ativos (menos 1) e em Vagos o número caiu também, de 4 casos ativos para 2.

Na área do ACeS do Baixo Mondego, Cantanhede registou uma enorme redução no número de casos ativos, passando de 86 para 25, uma quebra de 61 casos em três dias. A Mealhada passou de 11 para 7 casos (menos 4).