Covid-19: Número de casos ativos com ligeira subida nos últimos quatro dias

Nos últimos quatro dias a região sofreu uma ligeira subida no número de casos ativos de Covid-19, passando a ter mais 17 casos em relação a sexta-feira passada.

As contas atualizadas esta terça-feira pelos ACeS do Baixo Vouga e Baixo Mondego, dão conta que em Águeda os casos ativos passaram de 16 para 21 (mais 5). Em Anadia são agora 13, quando há quatro dias eram 12 (mais 1).

Em Oliveira do Bairro, o concelho passou de 6 casos ativos para 10 (mais 4). E em Vagos o número aumentou de 7 para 8 casos.

Na área do ACeS do Baixo Mondego, Cantanhede registou um aumento de cinco casos ativos, Tinha 60 na sexta-feira e ontem ao final do dia eram 65. A Mealhada também registou uma pequena subida, passando de 9 para 10 casos.