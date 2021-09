Covid-19: Números caem na Bairrada mas Cantanhede tem mais de 100 casos ativos

Cantanhede com aumento de 35 casos ativos na última semana contrasta com o resto da região onde os números da infecção estão a cair.

Os números de casos ativos de infeção por Covid-19 estão a cair em quase toda a Bairrada, mas Cantanhede continua em alta, com este indicador a chegar aos 104 nas contas desta terça-feira, seguindo a tendência das últimas semanas. A Mealhada também subiu, mas de forma ligeira.

As contas atualizadas esta terça-feira pelos ACeS do Baixo Vouga e Baixo Mondego, dão conta que Águeda, no prazo de uma semana passou de 61 casos ativos para 18 (menos 43).

Em Anadia, a última semana trouxe uma queda no número de casos ativos, que no passado dia 31 de agosto eram 48 e nesta terça-feira havia o registo de 23 (menos 25).

Em Oliveira do Bairro, o concelho passou a 8 casos ativos (menos 3). E Vagos também caiu, pasando de 13 para 7 casos ativos (menos 6) nos últimos sete dias.

Na área do ACeS do Baixo Mondego, o número de casos ativos voltou a subir em Cantanhede, que passou de 69 para 104 casos (mais 35), quando na última semana tinha já sofrido um aumento substancial. A Mealhada também subiu, mas ligeiramente, passando de 20 para 23 casos (mais 3).