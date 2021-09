Famalicão: Moradores temem que qualidade de vida seja prejudicada por “obra de enorme dimensão”

Moradores receiam que a obra traga para junto do núcleo habitacional problemas ambientais de vária ordem, prejudicando a qualidade de vida.

Alguns habitantes de Famalicão (Freguesia de Arcos e Mogofores), mais concretamente das Ruas da Escola e de São Mamede, alertaram, naquela que foi a última sessão deste mandato da Assembleia Municipal de Anadia, para a construção do que afirmam ser “uma obra de enorme dimensão” que está a começar em Famalicão e a provocar alvoroço entre os moradores.

“No esclarecimento que pedi à câmara, foi-me dito que entrou um pedido de licenciamento para um armazém e que estava a ser analisada a situação”, começou por dizer Flora Leiria, uma das moradoras, a propósito da instalação de um alegado armazém de apoio para uma empresa de transportes, paredes meias com o núcleo habitacional.

“Preocupa-nos imenso, pelo problema do ruído, dos resíduos, da contaminação de solos, para além da movimentação de veículos de grandes dimensões numa zona residencial”, acrescentou. Também Maria José Pires, moradora no local, comunga das mesmas preocupações: “a ser construída, as nossas casas ficam a valer zero”, disse.

Notícia completa na edição impressa ou digital