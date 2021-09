Hospital de Aveiro: Crianças passam a ir de mini-carros até ao bloco operatório

As crianças submetidas a cirurgia no Centro Hospitalar do Baixo Vouga (CHBV) são agora transportadas até ao

bloco operatório ao volante de dois minis BMW i8 Coupé que, gentilmente, foram oferecidos pela Associação de

Solidariedade CORAÇÃO JAP, do GRUPO JAP.

Segundo o conselho de administração do CHBV, esta oferta “vai amenizar o habitual receio e ansiedade dos nossos pequenos utentes no momento que antecede a cirurgia e permitirá, assim, uma maior humanização dos cuidados de saúde prestados às nossas crianças”.

Esta “boleia” especial para as crianças entrou em vigor no passado dia 21 de setembro.

A Associação de Solidariedade Coração JAP, idealizada pelos colaboradores de um dos maiores representantes do mercado automóvel, tem feito ofertas semelhantes pelo país, assim como outros donativos para instituições ligadas ao apoio na saúde.