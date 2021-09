JB promove Passatempo alusivo ao Dia do Animal

A ideia é que nos mostre o seu animal de estimação juntamente com algo relacionado com o Jornal da Bairrada. Temos prémios para as 3 fotos mais apreciadas pelos nossos seguidores. Veja o regulamento aqui:

Por ocasião do Dia Mundial do Animal, o Jornal da Bairrada convida os seus leitores a participarem num passatempo alusivo a esta data.

A ideia é que nos mostre o seu animal de estimação juntamente com algo relacionado com o Jornal da Bairrada (por exemplo, um laço feito de jornal, o animal junto a um jornal ou uma página… contamos com a criatividade dos nossos leitores!). Só serão aceites candidaturas com esta condição.

Pode enviar até três fotos do seu animal de estimação para o e-mail: jb@jb.pt com o assunto “Dia do Animal”.

Depois de rececionada a candidatura, será atribuído por nós um número de participação, sendo colocada na página do Facebook do Jornal da Bairrada (www.facebook.com/jornaldabairrada) para votação.

As três participações com mais interação (reações, comentários e partilhas) até ao dia 11 de outubro, serão recompensadas com um pacote de prémios para o seu animal de estimação.

O Passatempo decorre desde as 00h de 30 de setembro até às 23h59 de 11 de outubro.

Os vencedores serão conhecidos na edição do JB de 14 de outubro.