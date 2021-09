Memórias da passagem de Jorge Sampaio por Oliveira do Bairro (com fotos)

O antigo Presidente da República Jorge Sampaio morreu hoje aos 81 anos.

O ex-chefe de Estado estava internado desde dia 27 de agosto no Hospital de Santa Cruz, em Lisboa, com dificuldades respiratórias.

Jorge Sampaio foi Presidente da República entre 1996 e 2006 e, nessa condição, visitou a nossa região. Foi líder do Partido Socialista e Presidente da Câmara Municipal de Lisboa.

Depois da Presidência da República, foi nomeado pelo Secretário-Geral da Organização das Nações Unidas enviado especial para a Luta contra a Tuberculose e entre 2007 e 2013 foi alto representante da ONU para a Aliança das Civilizações.

O Governo decidiu decretar luto nacional de três dias, com início este sábado e até final de segunda-feira. Por tal, as bandeiras de Portugal dos edifícios públicos estarão a meia haste.

No último ano de mandato enquanto presidente da República, Jorge Sampaio fez uma visita oficial a Oliveira do Bairro, exatamente no dia 27 de outubro de 2005. Uma passagem registada com cinco páginas no Jornal da Bairrada, na primeira edição de novembro daquele ano.

Entre outros momentos, Jorge Sampaio inaugurou a Escola Básica Integrada de Oiã, o Polo de Leitura e o Museu de Etnomúsica no Troviscal e ainda o Monumento ao Universalismo Português junto aos Paços do Concelho. Acílio Gala era o presidente da Câmara naquela altura.