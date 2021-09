Oliveira do Bairro impulsiona “Oficinas Criativas com materiais cerâmicos”

Trata-se de workshops criativos musicais, nos quais os participantes poderão explorar as sonoridades provenientes dos objetos cerâmicos.

Oliveira do Bairro

Durante o mês de outubro, considerado o mês da música, o município de Oliveira do Bairro convida a população a participar em workshops criativos musicais, de criação original, nos quais os participantes poderão explorar as sonoridades provenientes dos objetos cerâmicos.

As atividades, dinamizadas pelos CRASSH, irão decorrer no âmbito do projeto de programação cultural em rede AMO – O Motor Que Nos Liga.

Irão ser realizadas 10 sessões, de 1 hora de duração, repartidas em 5 dias. As oficinas decorrem todos os domingos, entre 3 e 31 de outubro, na Cerâmica Rocha, com sessões às 10h15 e 11h30, à exceção do dia 10, que terá sessões às 15h e às 16h15.

Cada workshop terá um limite de 25 participantes, sendo dirigido a pessoas de todas as idades acima dos 8 anos que tenham interesse pela música.

A participação nestas oficinas é gratuita e sujeita a inscrição prévia. As inscrições podem ser feitas até ao final do dia da última quinta-feira anterior à sessão e poderão ser realizadas a título individual ou em família, sendo necessário um acompanhante adulto para menores de 8 anos.

Para mais informação contacte: 234 732 134 / turismo@cm-olb.pt.