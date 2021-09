“Outono no Parque” traz música, dança e etnografia a Oliveira do Bairro

O programa “Outono no Parque” tem início no dia 1 de outubro, a partir das 21h30, nos Pinheiros Mansos.

O Município de Oliveira do Bairro vai promover, nos dias 1 e 2 de outubro, a iniciativa “Outono no Parque”, que terá como “palco” o novo Parque dos Pinheiros Mansos, em Oliveira do Bairro.

O evento, que representa um investimento de cerca de 20 mil euros, valor que inclui o pagamento de cachês a todos os grupos musicais envolvidos, vai reunir grupos de cantares, coros e ranchos populares do concelho, num espetáculo de música, dança e etnografia.

Segundo a autarquia, a iniciativa tem como objetivos dar a conhecer o novo Parque dos Pinheiros Mansos e, paralelamente, apoiar o movimento associativo do concelho, em particular os seus projetos na área musical, que estiveram praticamente um ano e meio parados, preparando-se agora para retomarem as suas atuações ao ar livre, em condições de segurança.

O programa “Outono no Parque” tem início no dia 1 de outubro, a partir das 21h30, com a atuação da Tuna UNISOB e do Grupo de Cantares Raízes da Nossa Terra. Ainda nessa noite sobem ao palco o Rancho “As Vindimadeiras da Mamarrosa” e o Coro da Casa do Povo do Troviscal.

No segundo e último dia do cartaz, e a partir da mesma hora, atuam o Orfeão Sol do Troviscal, o Grupo Cantares de Bustos, o Rancho S. Simão da Mamarrosa e ainda o Grupo Cantares dos Moinhos.

Os bilhetes, em número limitado, de acordo com as normas da Direção-Geral da Saúde, serão gratuitos e vão estar disponíveis na receção do Quartel das Artes, a partir do dia 21 de setembro.