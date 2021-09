Passeio de bicicleta nas margens da Pateira este domingo

A atividade inicia-se às 9h, no Parque de Óis da Ribeira, percorrendo as margens de Espinhel, Perrães, Fermentelos, Carregal e Requeixo.

No próximo dia 19 de setembro, domingo, a Quercus Aveiro e a Câmara Municipal de Águeda vão promover um passeio de bicicleta nas margens da Pateira, no âmbito da Semana Europeia da Mobilidade.

Este evento pretende simultaneamente promover a mobilidade em bicicleta e dar a conhecer a fauna e flora da Pateira, realçando a importância dos ecossistemas lagunares, especialmente para a conservação das aves e dos seus habitats.

A atividade inicia-se às 9h, no Parque de Óis da Ribeira, percorrendo as margens de Espinhel, Perrães, Fermentelos, Carregal, Requeixo e tem final previsto para as 12h, no local de partida.

A atividade é gratuita, mas com inscrição obrigatória e limitada a 40 participantes. As inscrições são efetuadas através do endereço https://www.cm-agueda.pt/pages/1611

Os participantes devem fazer-se acompanhar de bicicletas. Caso não possuam bicicleta, devem contactar a Quercus Aveiro através do e-mail aveiro@quercus.pt, ou do telemóvel 966551372.