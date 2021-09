Piloto aguedense defende em Chaves a liderança do Kia Rallye Cup

É já este fim de semana, dias 4 e 5 de setembro, que se disputa a próxima prova do Campeonato de Portugal de Rallyes, pontuável também para o Kia Rallye Cup 2021, o Rallye da Água – Alto Tâmega em Chaves.

Depois de vencer a edição de 2020 da competição monomarca promovida pela Kia, o piloto de Águeda Miguel Abrantes, atual líder da classificação de 2021, parte para a região de Chaves com claras aspirações à vitória da classificação reservada aos irrequietos Kia Picanto.

Miguel Abrantes será acompanhado na prova organizada pelo CAMI pelo experiente navegador Filipe Carvalho, co-piloto natural da Póvoa do Varzim e que fará com Abrantes a estreia no CPR 2021.

A quinta prova pontuável para o Campeonato de Portugal de Rallyes será disputada em dois dias, sendo que no sábado os concorrentes terão pela frente três Provas Especiais de Classificação (PEC’s) incluindo uma Super Especial noturna, estando reservada para domingo a disputa de seis PEC`s, num total de 106 km cronometrados.

Para Miguel Abrantes, esta prova “será um desafio para todos, pois as especiais são de uma forma geral muito rápidas, misturando pisos de excelente qualidade com outros em empedrado… É também possível que quando for a nossa vez de disputar as PEC’s as mesmas já estejam bastante sujas, o que dificultará a nossa tarefa no entanto quer eu quer o Filipe, estamos preparados para o desafio! O nosso principal objetivo será amealhar o máximo de pontos possíveis para o troféu e claro tentar vencer a prova entre os Picantos”, disse ainda o piloto.

Recorde-se que do calendário do Kia Rallye Cup 2021, fazem parte três provas, o Rallye das Camélias (vencido por Miguel Abrantes), o Rallye da Água – Alto Tâmega e o Rallye Vidreiro – Marinha Grande a disputar em 15 e 16 de outubro.