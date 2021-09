Recolha de biorresíduos vai ser implementada em Anadia

O executivo municipal, na última reunião, realizada no passado dia 1 de setembro, deliberou a abertura de dois concursos públicos para a recolha de biorresíduos, no valor global base de 560 mil euros, depois de ver aprovada a candidatura apresentada ao POSEUR 11-2020-15, para a recolha de biorresíduos no concelho.

Um dos concursos diz respeito à aquisição de uma viatura nova para recolha de biorresíduos, com um valor base de 200 mil euros, com um prazo de execução de 60 dias. O segundo procedimento refere-se à aquisição de 80 unidades metálicas para colocação de contentores para a recolha de biorresíduos e respetivo controlo de acesso, com um valor base de 360 mil euros e um prazo de execução também de 60 dias.

A aquisição destes equipamentos, avança a autarquia em nota de imprensa, “vai permitir a implementação de uma rede de recolha seletiva de biorresíduos na origem (compostagem comunitária) em todo o concelho”, acrescentando ainda que “através de um sistema inteligente, o Município vai poder efetuar a monitorização do parque de contentores, nomeadamente o controlo de acessos, a estatística de utilização por utilizador, dando também a indicação do nível de enchimento dos contentores e recolhas realizadas, entre outros dados”.

De referir que a Diretiva Europeia 2018/851 estabelece o ano de 2023, enquanto meta para a concretização da recolha seletiva ou separação e reciclagem na origem destes resíduos biodegradáveis de jardins e parques, nos quais se incluem também os resíduos alimentares e de cozinha das habitações, dos escritórios, dos restaurantes, dos grossistas, das cantinas, das unidades de catering e retalho e os resíduos similares das unidades de transformação de alimentos.