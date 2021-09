Rota das Fontes da Freguesia da Palhaça está certificada

Percurso agora certificado liga as oito fontes da freguesia num total de 12 kms.

Oliveira do Bairro

A Rota das Fontes da Freguesia da Palhaça (Oliveira do Bairro) está oficialmente certificada pela Federação Portuguesa de Campismo e Caravanismo, informou a Junta da Palhaça na sua página do Facebook.

“Se habitualmente percorre as ruas e caminhos da freguesia, já reparou na nova sinalética ao longo do percurso pedestre que percorre as oito fontes dos diversos lugares da Palhaça, numa extensão de cerca de 12 km”, refere a publicação

Ao longo do trajeto, que combina troços urbanos com caminhos rurais, esta rota vai mostrando alguns dos equipamentos e espaços públicos e sociais mais relevantes da freguesia, como as Igrejas: Matriz e de Vila Nova, o Museu e a Praça São Pedro ou o Recinto da Feira da Palhaça.