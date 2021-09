São Domingos lança Grande Reserva 2017

As Caves São Domingos acabam de lançar o São Domingos Grande Reserva tinto 2017, cuja apresentação à imprensa teve lugar no passado dia 14 de setembro, no restaurante “Solar dos Presuntos”, em Lisboa.

Elaborado a partir das castas Baga, Merlot e Touriga Nacional, o Grande Reserva pretende marcar um perfil de vinhos oriundos de terroirs de exceção da Bairrada, privilegiando as vinhas que conferem as características mais típicas da região aos vinhos, nomeadamente, a frescura e a acidez.

Em nota de imprensa, a empresa realça ainda o facto deste vinho ser oriundo de vinhas localizadas em Óis do Bairro, de solos maioritariamente franco-argilosos, expressando o cuidado com a matéria-prima que as Caves São Domingos imprimem no seu trabalho. Aliás, todo o ciclo vegetativo é objeto de acompanhamento em modo de produção integrada, o que garante uma produção de elevada qualidade, acrescenta a empresa, dando nota de que a vindima faz-se com colheita manual para caixas de 20 quilos “no momento ideal de maturação de cada uma das castas, seguindo um rigoroso processo de escolha antes do desengace e prensagem”.

“Esta nova referência do segmento Premium, na prova, revela intensidade de cor, com um nariz intenso onde predomina a boa fruta vermelha madura, as notas balsâmicas e de folha de tabaco, apontamentos fumados e chocolate negro.

Na boca surpreende pela intensidade da frescura, acidez viva, tanino sedoso a revelar todo o cuidado do estágio em barrica, terminando longo, envolvente e marcante.

Foram produzidas 5.192 garrafas (75cl.) e 470 em formato Magnum.