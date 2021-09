Semana Europeia da Mobilidade em ambiente digital em Oliveira do Bairro

O Município de Oliveira do Bairro vai celebrar a 20.ª edição da Semana Europeia da Mobilidade, que se realiza anualmente entre 16 e 22 de setembro.

Tendo em conta as limitações impostas pelo atual contexto pandémico, a autarquia definiu um conjunto de atividades e iniciativas a realizar preferencialmente em ambiente digital, que vão passar essencialmente pela sensibilização da população para a questão da “mobilidade sustentável, em segurança e com saúde”, tema central da edição deste ano.

Tal como tem acontecido desde 2018, as celebrações da Semana Europeia da Mobilidade e do Dia Europeu Sem Carros no Concelho de Oliveira do Bairro estão inseridas na iniciativa Mix&Move.

Recorde-se que, em 2018, o Município de Oliveira do Bairro foi um dos três finalistas, de entre 2.792 cidades espalhadas por toda a Europa, ao Prémio da Semana Europeia da Mobilidade na categoria “Smaller Municipalities”.

Ao longo da semana, a página de facebook Mix&Move Oliveira do Bairro vai publicar uma série de sugestões e dicas para a adoção de comportamentos que promovam a mobilidade e a sustentabilidade, para além de uma vida mais saudável. O objetivo passa por encorajar os munícipes a manterem a forma física e mental, enquanto exploram a beleza do concelho, respeitando o ambiente e a sua saúde e a dos outros.

De forma a assinalar a iniciativa, vão ser montadas em cada uma das quatro freguesias do Concelho estruturas decorativas, “para relembrar a energia do Mix&Move”. A Guarda Nacional Republicana local vai também associar-se ao Mix&Move, através da utilização de bicicletas elétricas nas suas habituais patrulhas pelo concelho.

De registar ainda, no dia 17 de setembro, a visita informal de uma representante da Agência Portuguesa do Ambiente, que escolheu Oliveira do Bairro para conhecer as opções de mobilidade existentes, constatar os resultados das medidas permanentes implementadas em anos anteriores e as previstas para este ano, e poder participar nas ações programadas para este dia.

Na base da escolha do tema deste ano, “Mobilidade Sustentável: em segurança e com saúde”, esteve a vontade da União Europeia em assinalar as dificuldades sentidas pela Europa – e pelo mundo – durante a pandemia COVID-19. A temática pretende ainda promover a reflexão sobre as oportunidades de mudança, resultantes desta crise de saúde sem precedentes, e celebrar a resiliência das cidades e as suas conquistas, tentando, ao mesmo tempo, manter esta dinâmica. As tendências que começaram no ano passado, como o aumento da mobilidade ativa e a utilização de mobilidade com emissões baixas ou nulas, requerem uma promoção adicional.