Anadia FC: Vasco Oliveira vai impugnar eleição do presidente da SAD

O caldo parece estar entornado na estrutura do futebol sénior do Anadia Futebol Clube. A direção do clube, liderada por Vasco Oliveira, através de comunicado, acusa a SAD de ter nomeado um novo presidente da SAD (Akira Nakamura) à “revelia” do atual, Vasco Oliveira, que terá sido destituído “sem fundamentos”, tendo já informado a Federação Portuguesa de Futebol “de todos estes problemas”. O clube denuncia, também, despedimentos de vários elementos da sociedade e salários em atraso no emblema bairradino.

“Após o jogo em Lourosa (dia 18 de setembro) os jogadores não treinaram por solidariedade aos colegas e outros”, lê-se. Vasco Oliveira, com o seu advogado, vai “impugnar” a nomeação de Akira Nakamura como líder da administração.

