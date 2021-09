Vencedores do concurso “Jovens Empreendedores de Anadia” já são conhecidos

Os projetos “H2agrO”, na área da Economia Ambiental; “Iris Lab”, na Inovação Social; e “Espelho Inteligente – OurMirror”, na Tecnologia Informática e Digital, foram os vencedores do Concurso Municipal Jovens Empreendedores, promovido pelo Município de Anadia.

O projeto “H2agrO”, da autoria de Guilherme Carvalho, Henrique Carvalho e Manuel Semedo, tem como objetivo a criação de uma empresa na área da agricultura, para produção de hortícolas em sistemas hidropónicos verticais, dando assim resposta à crescente procura de produtos hortícolas frescos e de alta qualidade.

O “Iris Lab”, da autoria de Rodrigo Carramate e Laís Carramate, pretende criar uma plataforma que ensina as crianças a fazer o uso correto dos ecrãs, nomeadamente o tempo de uso, o equilíbrio do “On” e do “Offline”, senso crítico digital e riscos da internet. Para os pais prevê a criação de uma aplicação (App) móvel que orientará a educação digital das crianças.

O “Espelho Inteligente – OurMirror”, da autoria João Carlos Santos, é um projeto que apresenta um novo conceito de espelho. A ideia é tornar inteligente algo tão tradicional como um simples espelho de modo a apresentar conteúdos personalizados à população em geral.

Em nota, a autarquia anadiense avança que o concurso “teve como principal objetivo promover a angariação de ideias e de projetos empreendedores em determinadas áreas de atividade. Pretendeu-se, desta forma, estimular o espírito de dinamismo e de iniciativas nos jovens do concelho”.

A cada vencedor será atribuído um prémio pecuniário no valor de 2.500 euros, representando um investimento total de 7.500 euros. Caso criem empresa para o desenvolvimento e prossecução do projeto, terão ainda a possibilidade de alojamento na incubadora municipal do Curia Tecnoparque, pelo período de um ano, bem como o direito aos demais serviços de apoio a prestar pelo GAEE – Gabinete de Atendimento às Empresas e ao Empreendedor.