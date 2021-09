Voluntários recolhem lixo em duas freguesias do concelho de Anadia

Iniciativa nasceu na ADC Pedralva e quer chegar a todas as freguesias do concelho através da união e interajuda entre todas as associações locais.

O balanço provisório deixa a organização muito satisfeita. Durante a manhã de hoje, dia 18 de setembro (Dia Mundial da Limpeza), numa iniciativa da ADC Pedralva e de várias outras associações do concelho de Anadia que aceitaram o convite, foram recolhidos dezenas de quilos de lixo, em vários pontos das Freguesias de S. Lourenço do Bairro e de Vilarinho do Bairro.

Participaram nesta ação, entre outros, voluntários da ADC Pedralva, CCR Outeiro de Baixo, Centro Social e Recreativo da Pedralva, Associação dos Amigos da Amoreira da Gândara, Agrupamento de Escuteiros 1345 de S. Lourenço do Bairro, Running Team ADABEM, Saca Trilhos de Anadia, Associação dos Amigos da Lagoa de Torres, Núcleo de Cicloturismo da Bairrada, o piloto anadiense João Rôlo e as mentoras do baloiço Maria Gomes.

A ação de limpeza, realizada no âmbito do Dia Mundial da Limpeza, contou com a participação de cerca de 40 voluntários e foi aberta a todos os que nela quiseram participar. Entre as 8h30 e as 11h30, foram recolhidos dezenas de sacos de lixo não só nas bermas de ruas principais, mas também em caminhos e zonas mais recondidos destas duas freguesias.

Frederico Carvalho, mentor da iniciativa e membro da ADC Pedralva, era, no final da manhã, um homem feliz, não só pela quantidade de lixo recolhido, mas também pelo facto de ter sido possível reunir um significativo número de voluntários, provenientes de várias associações, revelando esta iniciativa que “a união, a interajuda, permite o estreitar de laços de amizade entre as coletividades do concelho”, quando em causa está um bem maior – “um melhor ambiente para todos”.

O responsável avançou anda que nesta ação foi possível assinalar muitos outros locais que têm servido de zonas de despejo para monos (sofás, colchões, eletrodomésticos, resíduos de obras, pneus) que serão, em breve, também limpos.

Na próxima edição do Jornal da Bairrada vamos revelar todos os pormenores desta iniciativa que contou com o apoio da Câmara Municipal de Anadia e das Juntas de Freguesia de S. Lourenço do Bairro e de Vilarinho do Bairro.