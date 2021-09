Votos de louvor no 18.º aniversário da cidade e das vilas de Oliveira do Bairro

A sessão solene decorreu no Quartel das Artes onde foi apresentada a minissérie de documentários “Lugares de Outrora”, dedicada às quatro freguesias do concelho.

O Município de Oliveira do Bairro celebrou, na passada quinta-feira, 26 de agosto, o 18.º aniversário da elevação da sede do concelho a Cidade e de Bustos, Troviscal, Mamarrosa e Palhaça a Vilas.

A sessão solene decorreu no Quartel das Artes Dr. Alípio Sol, onde foi apresentada a minissérie de documentários “Lugares de Outrora”, dedicada às quatro freguesias do concelho. Este projeto, enquadrado por Marina Mota, da Química Criativa, empresa que produziu os vídeos, pretendeu trazer à atualidade as antigas formas de vida das gentes do concelho bairradino.

Na apresentação dos vídeos, com duração de 20 minutos cada, o público embarcou numa viagem pelas “tradições, cultura popular, profissões e costumes antigos” de cada freguesia, apresentada por um conjunto de pessoas que “deixaram a sua marca no concelho de Oliveira do Bairro”.

Na sua intervenção, o presidente da Câmara de Oliveira do Bairro referiu que este projeto “permite ao espectador recuar no tempo e testemunhar o passado do nosso concelho, das nossas terras, mas, principalmente, das nossas gentes”.

Duarte Novo deixou o seu agradecimento a todos os intervenientes nos documentários, enfatizando que “no seu passado assenta o nosso presente e nele alicerçamos o nosso futuro e o futuro do nosso concelho”.

Durante a cerimónia, foram ainda entregues Votos de Louvor aos funcionários do Município que perfizeram, ou perfazem, no decorrer de 2021, 25 anos de serviço. Foram eles Fernanda Oliveira, Helena Batista, Maria Alice Santos, Nuno Soares Santos, Rui Gomes da Fonseca, Fátima Rosário de Carvalho, Horácio Branco e João Dias Melo.

De acordo com o Presidente da Câmara Municipal, “homenagearmos os que serviram e servem o concelho por mais de 25 anos é homenagearmos as gerações de cidadãos que construíram, também, o nosso concelho”.

A vereadora da Educação, Lília Ana Águas entregou, em nome do município, um Voto de Louvor a Júlia Gradeço, anterior Diretora do Agrupamento de Escolas de Oliveira do Bairro, pelo “serviço em prol da educação e dos alunos do concelho, ao longo dos vários anos dos seus mandatos”.

O presidente da Câmara de Oliveira do Bairro aproveitou para falar dos investimentos feitos em tempo de pandemia, onde “os serviços e a atividade do município não param, os investimentos prosseguem e continuamos a pensar e a projetar o futuro”.

O edil oliveirense deixou uma palavra de agradecimento “a todos os profissionais de saúde, bombeiros e membros da Guarda Nacional Republicana que foram, juntamente com as Juntas de freguesia do concelho, os nossos parceiros no controlo e minimização dos efeitos da pandemia”.

O programa do 18.º aniversário da elevação de Oliveira do Bairro a Cidade e de Bustos, Troviscal, Mamarrosa e Palhaça a Vilas contemplou ainda a inauguração do Parque dos Pinheiros Mansos e uma Missa Campal de Ação de Graças, realizada na Praça do Município.