Anadia eliminado da Taça de Portugal. OBSC continua a dar cartas e Sangalhos e MRCB voltam a ganhar

A nível distrital, o Oliveira do Bairro não deu a mínima hipótese em casa ao Pampilhosa (3-0) e continua isolado no segundo lugar no Campeonato SABSEG.

Segue-se o Águeda que venceu também em casa o Vista Alegre, por 2-0. Quem se atrasou foi a LAAC, derrotada pelo líder do campeonato, o Beira-Mar por 2-0.

O Fermentelos não deixa os maus resultados e sofreu mais uma derrota (2-0) na deslocação a Avanca.

Na 1.ª eliminatória da Taça Distrito de Aveiro, destaques para a goleada do Aguinense em casa sobre o Bom Sucesso por 5-1, a vitória do Ribeira/Azenha no seu reduto frente ao Santiais por 2-0 e a derrota caseira do Mamarrosa sobre o Vaguense.

O Carqueijo levou a melhor sobre o VN Monsarros na lotaria dos pontapés de penalty, depois de um nulo nos 90 minutos.

Nas outras modalidades e para o Campeonato da Proliga, o Sangalhos Desporto Clube alcançou a segunda vitória seguida no reduto da Sanjoanense por 68-60.

No rugby, o Moita Rugby Clube da Bairrada, em casa, ganhou ao Braga Rugby por 31-15 e somou a segunda vitória no Campeonato Nacional da 1.ª Divisão.